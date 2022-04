Opération Balsamine le long de la Vère et du Noireau Saint-Pierre-du-Regard, 9 juin 2022, Saint-Pierre-du-Regard.

Opération Balsamine le long de la Vère et du Noireau RDV à la base de Pont d’Ouilly Pont d’Ouilly Saint-Pierre-du-Regard

2022-06-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-09 16:30:00 16:30:00 RDV à la base de Pont d’Ouilly Pont d’Ouilly

Saint-Pierre-du-Regard Orne Saint-Pierre-du-Regard

Chantiers d’arrachages manuels sur les berges de la Vère et du Noireau et de la Vère.

Devenez acteur dans la gestion de cette plante exotique envahissante !

L’Association Environnement Vallée du Noireau (AEVN), le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et Flers Agglo organisent, dans le cadre du programme de restauration des cours d’eau, une journée citoyenne d’arrachage de la balsamine, une plante envahissante originaire de l’Himalaya qui prolifère le long de la Vère et du Noireau.

La Balsamine de l’Himalaya croît en colonies denses sur les sols humides en milieu ouvert ou légèrement ombragé. On la retrouve essentiellement en milieux forestier et réparti en zone plus ou moins large longeant un cours d’eau et recouverte de végétation.

Cette plante est responsable de nombreux problèmes sur notre environnement comme l’augmentation de l’érosion des berges et la baisse de la biodiversité naturelle des zones alluviales et des rives.

Elle se dissémine très rapidement et sur de longues distances, en projetant ses nombreuses graines quand ses fruits arrivent à maturité. Ces dernières se retrouvent ensuite transportées dans la rivière à la faveur des crues et du vent et vont former de nouvelles plantes en aval.

Cette plante envahit de plus en plus les paysages et détruit la flore locale au fil du temps. Seul l’arrachage manuel et régulier permettra de l’éradiquer.

La technique d’arrachage est très facile et ne nécessite pas d’aptitude physique particulière.

Rejoignez les bénévoles de l’AEVN, du GREN (Groupement environnement), des AAPPMA (associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques) la Flérienne, la Truite Condéenne, les pêcheurs de Pont d’Ouilly et la Vallée du Noireau et les kayakistes de Pont-d’Ouilly Loisirs !

Prévoir bottes (cuissardes) ou chaussures de marche, vêtements manches longues (contre les orties) et une gourde.

Pique-nique du midi offert sur inscription auprès de Olivier Houdayer, technicien rivière à Flers Agglo au 02 33 98 44 33 ou 06 07 54 83 99 – technoireau@flers-agglo.fr

technoireau@flers-agglo.fr +33 6 07 54 83 99

