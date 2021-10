Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Opération : Adopte une plante Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Opération : Adopte une plante Casteljaloux, 26 octobre 2021, Casteljaloux. Opération : Adopte une plante 2021-10-26 10:00:00 – 2021-10-27 12:00:00 Parc municipal d’Albret Boulevard Victor Hugo

Dans le cadre de sa politique environnementale, la ville de Casteljaloux lance l'opération "adopte une plante". Née d'un constat des agents des espaces verts, cette démarche à pour objectif de valoriser l'arrachage annuel en leur offrant une seconde vie; pour le plus grand bonheur des amours de la nature. C'est en collaboration avec Castel O'Jeunes (habitués à avec les services des espaces verts pendant les vacances scolaires), qu'environ 300 plantes seront distribués gracieusement aux Casteljalousains.

