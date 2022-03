OPERATEURS DE DEMOLITION —, 29 mars 2022, .

—, le mardi 29 mars à 14:00

OPERATEURS DE DEMOLITION ———————— Baruch environnement recrute Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble l’entreprise BARUCH ENVIRONNEMENT se déplace au sein de la maison de l’emploi de Noisy-Le-Sec le **mardi 29 mars à 14h00.** * CDI de chantier * Contrat 35h00 – horaires de jour * Salaire en fonction de l’expérience : à partir de 11,5 euros/h * Expérience souhaitée de 2 ans **Descriptif de poste** Baruch Environnement recrute des opérateurs démolition en CDI de Chantier pour une opération à Romainville qui démarrera à la fin mars pour une mission de longue durée. Rattaché au chef d’Equipe et ou chef de chantier l’opérateur démolition doit : * Veuillez à sa sécurité et celle des autres * Assister ses collègues lors des opérations de fractionnement, manutention * Réaliser de nombreuse manutention manuelle * Réaliser des démolitions manuelles à l’aide de piqueur * Participer au tri des déchets avec mises en bennes des déchets des éléments déposés L’opération de Romainville s’exerce en extérieur, dans des espaces réduits en intérieur, en hauteur et en sous-sol. Ce poste s’adresse à un public ayant le savoir être suivant : * Bonne condition physique et endurance * Adresse manuelle * Esprit d’équipe * Méthode * Rigueur Le poste est rattaché à l’Agence de Rosheim (67). Vous disposez d’une expérience réussie de 1/2 ans minimum sur un poste similaire. Dynamique et volontaire, vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux et appréciez le travail en équipe. Notre Société recherche de la compétence, prête à évoluer au sein de notre structure dans une ambiance participative dans une équipe dynamique. **Compétences** * Acheminer des marchandises en zone d’expédition, de stockage ou de production * Déblayer un terrain ou une construction * Décharger des marchandises, des produits * Démolir un élément d’ouvrage * Terrasser un terrain ou une construction **Savoir-être professionnels** * Autonomie * Capacité de décision * Réactivité L’entreprise recherche 5 candidats/candidats pour le poste d’agent(e) opérateur en CDI de chantier. En pièce jointe vous trouverez la fiche de poste correspondante Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à [nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr)

Baruch environnement recrute

— Île-de-France Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T17:30:00