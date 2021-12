OPERATEUR DE TRI EN GESTION DELEGUE —, 13 décembre 2021, .

OPERATEUR DE TRI EN GESTION DELEGUE ———————————– Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, l’entreprise SUEZ recherche 5 agents de collecte H/F pour intervenir sur Aulnay sous bois, ci-joint la fiche de poste. Le démarrage serait en janvier 2022. Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à [**[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**](nicolas.topcu@est-ensemble.fr) **Rattachement :** Encadrant technique **Fonction** L’opérateur en gestion déléguée est le garant de la qualité du tri des divers flux générés par les magasins (emballages, cartons, etc…). Il collecte les flux auprès des magasins ou les reçoit dans sa zone réservée au tri. Il travaille dans un espace qui lui est réservé en utilisant divers matériels : compacteur, presse à balles… Il maintient l’ordre et la propreté de la zone. L’opérateur utilise l’application KIZEO en début et fin de journée **Missions(s) Principales** * L’opérateur organise la répartition de sa collecte dans divers containers, il est le garant de la qualité du tri * Il utilise divers matériels : compacteur avec lève container et presse à balles * Il surveille la programmation automatique des collectes et prévient par téléphone en cas de besoin spécifique ou de dysfonctionnements * A chaque fin de poste, il range et nettoie sa zone (utilisation d’un karcher) * Il utilise Kizéo (prises de photos) après chaque collecte auprès des magasins et en fin de journée (zone propre) **Qualités nécessaires** * Connaissance du tri (formation assurée) * Sens de l’ordre et du rangement * Capacités relationnelles * Autonomie * Respect strict des règles de sécurité **Habilitations** Certains opérateurs devront disposer du CACES R489 **Evolution possible des Horaires** Le travail se fait en équipe, en horaires du matin (prise de poste à 7h00) ou d’après midi (fin de poste 19h00). Une modification des horaires de travail est à prévoir, en fonction de l’organisation des activités. Le centre commercial est ouvert du lundi au dimanche. Le planning prévoit 2 repos par semaine. Le poste implique le travail avec majorations de certains dimanches et de certains jours fériés. **Début de marché** 1 janvier 2022

