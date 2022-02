Opéras sur écran(s) Madame Butterfly Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc

Opéras sur écran(s) Madame Butterfly Saint-Marc-le-Blanc, 16 juin 2022, Saint-Marc-le-Blanc. Opéras sur écran(s) Madame Butterfly Saint-Marc-le-Blanc

2022-06-16 19:00:00 – 2022-06-16

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc Venez participer à cette soirée Opéras sur écrans ! En 1ère partie : présentation du travail des élèves d’une école du territoire dans le cadre du dispositif ” Musique à l’école “.

A partir de 20h00 : Projection de la tragédie japonaise en trois actes de Giacomo Puccini ( 1904), captée en direct de l’Opéra de Rennes. Durée : 2h45 (entracte)

Tout public – Gratuit.

Organisé par le Pôle culture et lecture publique de Couesnon marches de Bretagne. Saint-Marc-le-Blanc

