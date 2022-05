Opérapiécé Royale Factory, 9 juin 2022, Versailles.

Opérapiécé

Royale Factory, le jeudi 9 juin à 20:30

Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique classique instrumentale en les mêlant subtilement à la chanson : un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une pavane de Ravel… Entièrement chanté, Opérapiécé ose un savant et pétillant mélange des genres, sans hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes classiques illustres. Tubes classiques et chansons populaires : ils sont venus, ils sont tous là et on en fait un opéra ! Avec Aurore Bouston et Marion Lépine mis en scène par William Mesguich.

22 euros tarif pleins 18 euros tarif réduit

Les grands tubes classiques raccommodés avec la variété : une pièce unique d’humour musical.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



