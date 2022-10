« Operapiécé » Humour musical à La Chevalerie, 13 janvier 2023, .

« Operapiécé » Humour musical à La Chevalerie



2023-01-13 20:30:00 – 2023-01-13 23:00:00

Opérapiécé de Aurore Bouton et Marion Lépine

avec Aurore Bouton et Marion Lépine

Accordéon : Marion Buisset ou Vincent Carenzi

Direction musicale : Louis Dunoyer

Création lumière : Eric Schoenzetter

Mise en scène : William Mesguich

Opérapiécé est comme un tourbillon, un vent de folie musicale et théâtrale qui souffle avec enthousiasme et émotion dans nos cœurs ravis. Nos oreilles sont assaillies joyeusement par des airs classiques qui ont télescopé des airs de la chanson française et c’est un enchantement.

Strauss et Chopin font des clins d’oeil à Jacques Brel et à Alain Souchon, Vivaldi côtoie avec espièglerie Jacques Dutronc et Albinoni donne la réplique à Claude François. Le tout est mené avec un culot délirant et une rigueur vocale formidable par deux chanteuses et une accordéoniste qui rivalisent d’invention et de virtuosité. Il y a de l’éclat et de la douceur dans ces voix, dans ces musiques et ce maelström entre drôlerie et poésie chavire nos âmes.

Opérapiécé est un magnifique patchwork, un débordement délicieux et nostalgique teinté de pirouettes sonores plus étonnantes les unes que les autres.

Vendredi 13 janvier à 20h30

Salle de La Chevalerie – Saint-Amour

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69

dernière mise à jour : 2022-10-15 par