2022-12-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-11 16:30:00 16:30:00 Mi-oiseau, mi-femme, telle des virtuoses de la cabriole vocale, telle un colibri battant des ailes à vive allure, Opéramuse’Bouche offre des thèmes connus des troubadours à l’opéra de Ravel pour de jeunes oreilles curieuses !

Par Marie-Paule Bonnemason.

2-6 ans / Durée : 30 min

