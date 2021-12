Hermival-les-Vaux Hermival-les-Vaux Calvados, Hermival-les-Vaux Opéramuse’bouche Et si l’opéra était un prétexte à la poésie, au rire et à l’humour ? à partir de 2 ans. Hermival-les-Vaux Hermival-les-Vaux Catégories d’évènement: Calvados

Hermival-les-Vaux

Opéramuse’bouche Et si l’opéra était un prétexte à la poésie, au rire et à l’humour ? à partir de 2 ans. Hermival-les-Vaux, 13 avril 2022, Hermival-les-Vaux. Opéramuse’bouche Et si l’opéra était un prétexte à la poésie, au rire et à l’humour ? à partir de 2 ans. Salle des fêtes Bourg Hermival-les-Vaux

2022-04-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-13 16:30:00 16:30:00 Salle des fêtes Bourg

Hermival-les-Vaux Calvados Hermival-les-Vaux En passant par l’anglais, l’italien, l’allemand et même le français, osons le risque, avec quelques touches en espagnol, arabe, russe…Opéramuse’Bouche se veut une découverte de la musique classique vocale. Les langues étrangères sont une forme de musique de par leur rythme et sonorité, chaque langue offre un panel de couleurs vocales fort intéressant pour une chanteuse !

De Lakmé de Léo Delibes à Puccini, ou bien encore L’Enfant et les sortilèges de Ravel à Rossini, les enfants peuvent entendre le grand répertoire adapté à leurs petites oreilles et découvrir tout un monde vocal. En passant par l’anglais, l’italien, l’allemand et même le français, osons le risque, avec quelques touches en espagnol, arabe, russe…Opéramuse’Bouche se veut une découverte de la musique classique vocale. Les langues étrangères sont une forme de… resa-theatre@agglo-lisieux.fr +33 2 31 61 12 13 https://lisieux-normandie.fr/ En passant par l’anglais, l’italien, l’allemand et même le français, osons le risque, avec quelques touches en espagnol, arabe, russe…Opéramuse’Bouche se veut une découverte de la musique classique vocale. Les langues étrangères sont une forme de musique de par leur rythme et sonorité, chaque langue offre un panel de couleurs vocales fort intéressant pour une chanteuse !

De Lakmé de Léo Delibes à Puccini, ou bien encore L’Enfant et les sortilèges de Ravel à Rossini, les enfants peuvent entendre le grand répertoire adapté à leurs petites oreilles et découvrir tout un monde vocal. Salle des fêtes Bourg Hermival-les-Vaux

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermival-les-Vaux Autres Lieu Hermival-les-Vaux Adresse Salle des fêtes Bourg Ville Hermival-les-Vaux lieuville Salle des fêtes Bourg Hermival-les-Vaux