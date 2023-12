LORSQUE L’ENFANT PARAIT OPERA THEATRE DE ST-ETIENNE St Etienne, 9 janvier 2024, St Etienne.

Cher Public,Nous avons le plaisir de vous présenter la saison 2023- 2024 des Grandes Soirées Théâtre de Saint-Etienne !Six nouvelles pièces se tiendront à l’Opéra de Saint-Etienne, du 10 octobre 2023 au 3 avril 2024. Un nouveau voyage tout au long de l’année, à travers des comédies fantasques et drôles. Nous espérons une nouvelle fois que ces spectacles sauront ravir chacun d’entre vous. Aussi, cette année, Michèle Bernier nous fait l’honneur d’être la marraine de la 3ème édition de cette aventure théâtrale !Nous avons hâte de vous retrouver !Arts Live Entertainment, Richard Caillat et C’Kel Prod ?

Tarif : 20.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

OPERA THEATRE DE ST-ETIENNE JARDIN DES PLANTES 42000 St Etienne