Programme ——— ### • Autour de la fabrique instrumentale • **Exposition d’iconographie musicale et d’instruments à cordes, cabinet de curiosités** • **Atelier vivant de lutherie** _Assurés par Alain Meyer, luthier, et le Collectif Lorrain_ Au Foyer Ambroise-Thomas _- Samedi 7 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h15 – Dimanche 8 mai de 10h à 13h15 et de 14h15 à 18h15_ • **Scène libre musicale autour des cordes** Assurée par des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné Eurométropole de Metz _Dans le hall billetterie_ _- Samedi 7 mai de 11h à 12h et de 15h à 16h – Dimanche 8 mai de 11h à 12h_ ### • Classe de danse du Ballet de l’Opéra-Théâtre _Maître de ballet : Laurence Bolsigner-May – Ballet de l’Opéra-Théâtre_ _Dans le cadre du spectacle_ Tango vertige _- Chorégraphie : Gilles Schamber_ Dans la salle – Samedi 7 mai de 17h15 à 18h15 – Dimanche 8 mai de 12h15 à 13h15

Entrée libre dans la limite des places disponibles

