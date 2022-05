Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, 7 mai 2022, Clermont-Ferrand.

### Samedi 7 mai Toute la journée, de 10h à 19h, l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand deviendra un véritable terrain de jeux et d’émerveillement. **10h-19h** Au Foyer Barbalat des facteurs d’instruments présentent leur métier et exposent leurs instruments. Comment fabrique-t-on un instrument ? Quelles sont les matières utilisées ? Les difficultés de fabrication ? Etc. Ils nous don- neront à voir et à comprendre leur métier passion. **10h-12h** Jeu de pistes pour découvrir le bâtiment en famille avec quiz, jeux sonores, rébus… et remporter un livre d’activités Tous à l’Opéra ! paru chez Gallimard Jeunesse. **10h et 11h** Visites guidées proposées pour des petits groupes. **14h-19h** avec pause goûter offert L’association A.R.T.S. qui mêle arts et sciences, accom- pagne les enfants (+ 10 ans) dans la fabrication de leur kit Accordéon. Chacun repartira avec son instrument capable d’émettre 6 notes pour de vrai. **15h** Récital humoristique Cherche piano aqueux pour jouer la Truite de Schubert avec le baryton-basse Jean-François Vinciguerra, accompagné au piano par Jean-Marc Bouget. Savoureux !

Jeu de piste, visites et atelier sur réservation – Exposition et récital en entrée libre

L’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand vous ouvre ses portes et vous invite à plonger dans le monde fascinant du spectacle vivant.

