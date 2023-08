L’Opéra Théâtre Opéra-théâtre Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

L'Opéra Théâtre Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Opéra-théâtre

Construit entre 1891 et 1894, ce théâtre avec scène à l’italienne a été décoré avec talent par des artistes de renom. En 2013, la restauration intérieure a permis de retrouver tout le faste des décors d’origine. Découverte des sculptures, des staffs et des peintures murales caractéristiques des courants artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Opéra-théâtre Place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 98 65 00 http://www.clermont-fd.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnetourisme.com »}] Construit entre 1890 et 1894, ce théâtre à l’italienne a été décoré avec talent par des artistes de renom. Les récents travaux ont permis de retrouver tout le faste des décors d’origine. Découverte des sculptures de Henri et Émile Gourgouillon, des staffs de Georges David, les peintures de Jules Toulot et de Louis Retru et saisir des courants artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.

