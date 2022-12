Opéra sur grand écran : Salomé Cinéma Le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Opéra sur grand écran : Salomé Cinéma Le Balzac, 10 janvier 2023, Paris. Le mardi 10 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant De 14 à 24 euros A ne pas manquer, rendez-vous mensuel Opéra et Ballet sur Grand Ecran dans la mythique grande salle (380 places !) du cinéma Le Balzac. DIRECTION MUSICALE

Daniele Gatti MISE EN SCÈNE

Ivo van Hove LIEU

Opéra National des Pays-Bas,

Amsterdam – 2020 DISTRIBUTION

Salomé, Malin Byström ; Jochanaan, Evgeny Nikitin ; Herodes, Lance Ryan Salomé, est une oeuvre courte mais extrêmement puissante; une coulée de lave de religion, de sexe et de violence à laquelle on ne peut échapper. Ivo van Hove retranscrit l’atmosphère sensuelle de Salomé et sonde profondément l’esprit humain. Durée : 1h55 – sans entracte Cinéma Le Balzac 1 rue balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/evenement/2051726-opera-salome +33145610253 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.cinemabalzac.com/evenement/2051726-opera-salome

