Opéra sur grand écran « Peer Gynt » Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: 38070

Saint-Quentin-Fallavier

Opéra sur grand écran « Peer Gynt » Saint-Quentin-Fallavier, 11 juin 2022, Saint-Quentin-Fallavier. Opéra sur grand écran « Peer Gynt » Espace Culturel George Sand 100 Rue des Marronniers Saint-Quentin-Fallavier

2022-06-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-11 21:15:00 21:15:00 Espace Culturel George Sand 100 Rue des Marronniers

Saint-Quentin-Fallavier 38070 Découvrir un opéra – peut-être pour la première fois – sur grand écran, gratuitement, dans des villes d’Auvergne-Rhône-Alpes, telle est la promesse de l’Opéra sur grand écran. À l’été 2022, c’est Peer Gynt qui sera projeté à Lyon, aux Nuits de Fourvière, culture@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/TPL_CODE/TPL_EVENEMENTSQF2018/PAR_TPL_IDENTIFIANT/2458/1529-opera-sur-grand-ecran.htm Espace Culturel George Sand 100 Rue des Marronniers Saint-Quentin-Fallavier

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 38070, Saint-Quentin-Fallavier Autres Lieu Saint-Quentin-Fallavier Adresse Espace Culturel George Sand 100 Rue des Marronniers Ville Saint-Quentin-Fallavier lieuville Espace Culturel George Sand 100 Rue des Marronniers Saint-Quentin-Fallavier Departement 38070

Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 38070 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-fallavier/

Opéra sur grand écran « Peer Gynt » Saint-Quentin-Fallavier 2022-06-11 was last modified: by Opéra sur grand écran « Peer Gynt » Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 11 juin 2022 38070 Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Quentin-Fallavier 38070