Projection au Balnéum de l’Opéra Madame Butterfly

Le 16 juin 2022, l’opéra « Madame Butterfly » de Giaccomo Puccini sera capté en direct depuis la scène de l’Opéra de Rennes et diffusé sur grand écran à Rennes et dans les communes de Bretagne et des Pays-de-la-Loire participantes. Ces diffusions sur écrans, initiées en 2009, permettent à un large public de se familiariser avec l’opéra, en alliant la découverte du répertoire lyrique au côté festif, fédérateur et populaire de l’événement.

C’est donc « Madame Butterfly », un ouvrage empreint de délicatesse à l’image de son nom « papillon » qui sera à l’honneur pour cette 8e édition d’Opéra sur écran(s).

MADAME BUTTERFLY

Tragédie japonaise en trois actes de Giacomo Puccini (1904)

Direction musicale : Rudolf Piehlmayer

Mise en scène : Fabio Ceresa

Spectacle chanté en italien, surtitré en français

Durée 2 h 45 (entracte inclus)

L’histoire se déroule au Japon. Jeune geisha, Ciao Ciao San (Madame Butterfly) est séduite puis abandonnée par un officier américain indifférent. Alors qu’elle rêve de son retour, Pinkerton effectivement revient, mais avec sa nouvelle femme et pour récupérer son enfant. Cette histoire d’amour contrariée illustre aussi le choc de culture entre deux civilisations au début du XXe siècle, une question d’altérité qui trouve un écho particulièrement fort aujourd’hui.

Cette opération a lieu grâce au soutien de la Fondation Orange, de la Caisse d’Épargne, de la région Bretagne, de la métropole de Rennes et des télévisions régionales.

Jeudi 16 juin 2022 – 20h – Salle du Balnéum

