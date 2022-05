OPÉRA SUR ÉCRAN MADAME BUTTERFLY Le Croisic, 16 juin 2022, Le Croisic.

“Madame Butterfly”

Opéra sur écran

Pour la 3e édition d’Opéra sur écrans, Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes présentent Madama Butterfly, le chef-d’œuvre de Giacomo Puccini.

Sur écrans, l’un des opéras les plus joués dans le monde devient accessible à toutes et à tous, le temps d’une soirée. Après plusieurs représentations à Angers (en avril) et à Nantes (en mai), c’est en direct de l’Opéra de Rennes que cette tragédie japonaise en trois actes, avec pour héroïne Cio Cio San – alias Butterfly – sera retransmise.



Madame Butterly, en quelques mots

La grâce souriante, la nature et les couleurs du Japon ont offert au compositeur Giacomo Puccini une merveilleuse inspiration pour la partition de son opéra, d’un extrême raffinement et d’un charme puissant. Cette partition teintée d’exotisme n’en est pas moins traversée par le souffle du drame, celui d’une toute jeune fille de Nagasaki qu’on marie à un marin Américain de passage pour qui cette union n’est que fantaisie.



Opéra sur écrans : un évènement lyrique sans précédent

Après Le Vaisseau fantôme (2019) et La Chauve-Souris (2021), Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes réunissent à nouveau leurs forces artistiques, personnelles et techniques pour partager les plus célèbres ouvrages lyriques.

La diffusion de l’opéra Madama Butterfly de Giacomo Puccini vous est proposée avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, dans le cadre du Festival Loire et Océan.

Gratuit, sur réservation.

