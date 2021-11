Opéra sur écran Loudéac, 16 juin 2022, Loudéac.

Opéra sur écran Palais des congrès Bd des Priteaux Loudéac

2022-06-16 20:00:00 – 2022-06-16 Palais des congrès Bd des Priteaux

Loudéac Côtes d’Armor

Depuis 2009, l’Opéra de Rennes propose en juin Opéra sur écran(s), un événement populaire et festif qui permet de découvrir les chefs d’œuvre du répertoire lyrique.

Ce jeudi 16 juin, Madame Butterfly de Puccini sera capté en direct depuis la scène de l’opéra de Rennes et diffusé sur grands écrans dans divers lieux de Bretagne et Pays de Loire, dont Loudéac.

Au Japon, au début du XXème siècle, la jeune geisha Cio-Cio-San est séduite puis abandonnée par Pinkerton, officier américain. Alors qu’elle rêve de son retour, il revient effectivement, mais avec sa nouvelle femme et pour récupérer son enfant. Cette histoire d’amour contrariée illustre aussi le choc de culture entre deux civilisations au début du siècle dernier. Une question d’altérité qui trouve un écho particulièrement fort aujourd’hui.

Opéra chanté en italien, surtitré en français, diffusé en direct de l’opéra de Rennes.

Durée : 2h45 entracte inclus.

pcc@ville-loudeac.fr +33 2 96 28 65 50 http://www.pcc-loudeac.fr/

Depuis 2009, l’Opéra de Rennes propose en juin Opéra sur écran(s), un événement populaire et festif qui permet de découvrir les chefs d’œuvre du répertoire lyrique.

Ce jeudi 16 juin, Madame Butterfly de Puccini sera capté en direct depuis la scène de l’opéra de Rennes et diffusé sur grands écrans dans divers lieux de Bretagne et Pays de Loire, dont Loudéac.

Au Japon, au début du XXème siècle, la jeune geisha Cio-Cio-San est séduite puis abandonnée par Pinkerton, officier américain. Alors qu’elle rêve de son retour, il revient effectivement, mais avec sa nouvelle femme et pour récupérer son enfant. Cette histoire d’amour contrariée illustre aussi le choc de culture entre deux civilisations au début du siècle dernier. Une question d’altérité qui trouve un écho particulièrement fort aujourd’hui.

Opéra chanté en italien, surtitré en français, diffusé en direct de l’opéra de Rennes.

Durée : 2h45 entracte inclus.

Palais des congrès Bd des Priteaux Loudéac

dernière mise à jour : 2021-09-23 par