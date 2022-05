Opéra sous les étoiles │ Cusset Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Opéra sous les étoiles │ Cusset Cusset, 11 juin 2022, Cusset. Opéra sous les étoiles │ Cusset Cusset

2022-06-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-11 23:55:00 23:55:00

Cusset Allier Cusset Cette ode à la fantaisie et au voyage intérieur, met en scène un anti-héro en quête de rêve. Une délicieuse occasion de retrouver cette musique que l’on connait tous. +33 4 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/ Cusset

