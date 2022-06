Opéra slam baroque : « Mondes créoles » Saorge Saorge Catégories d’évènement: 06540

Opéra slam baroque : « Mondes créoles » Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles Monastère de Saorge Saorge

2022-07-23 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-23 22:30:00 22:30:00

Saorge 06540 Saorge Sous la direction de Marc Alexandre Oho Bambé (prix de l’Académie française) cet opéra très contemporain investira le Monastère, invitant le public à le découvrir ou le redécouvrir.

Spectacle proposé dans le cadre du dispositif national « Mondes nouveaux ». +33 4 93 04 55 55 Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles Monastère de Saorge Saorge

