OPÉRA SANS DIVA Pennautier, 13 juillet 2022, Pennautier.

OPÉRA SANS DIVA Pennautier

2022-07-13 – 2022-07-13

Pennautier 11610

10 EUR

Quatuor anches hantées.

Que serait l’opéra sans ses chanteurs et chanteuses qui le portent à bout de voix ? Tout !

Car c’est aussi le rôle de l’orchestre de porter la musique du compositeur comme un seul Homme.

Si le public – quel qu’il ait été à travers les siècles – s’est toujours déplacé à l’opéra (comme au théâtre) pour applaudir ou huer la prestation des interprètes, il a plus rarement porté son attention sur le texte et encore moins sur la musique ! Nous nous proposons de réparer aujourd’hui cette injustice et de réhabiliter toutes ces belles mélodies inouïes…

Pour ce programme, Opéra sans Diva, point de diva, de colorature ni de baryton-martin, mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui assume et sauve de l’oubli quelques-unes des pages les plus emblématique du répertoire opératique.

Programme :

Johann Strauss, La Chauve Souris, Ouverture 7’45

Ruggiero Leoncavallo, Pagliacci, Intermezzo 3′

Antonin Dvorak, Russalka, Prière à la Lune 6′

Jules Massenet, Entr’acte Sevillana de Don César de Bazan 2’30

Philippe Hersant, Huit Esquisses 4′

Giuseppe Verdi, La Traviata, Prélude de l’Acte III 3′

Camille Saint Saëns, Samson et Dalila, Bacchanale 7’30

Giacomo Puccini, Suor Angelica, Intermezzo 3’45

Nikolaï Rimsky Korsakov, Snegourotchka, Danse des Bouffons 3’20

Karoly Goldmark, La Reine de Saba, Magische Töne 4’30

Johann Strauss, Cagliostro à Vienne, A la chasse 2’45

culture.pennautier@orange.fr +33 4 68 11 45 32

Pennautier

dernière mise à jour : 2022-05-25 par