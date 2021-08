Séné Grain de Sel Morbihan, Séné Opéra sans diva Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Opéra sans diva Grain de Sel, 22 mars 2022, Séné. Opéra sans diva

Grain de Sel, le mardi 22 mars 2022 à 19:00

**Dans le cadre du festival Vibrez Classique du 27 mars au 2 avril** Que reste-t-il de l’opéra sans ses chanteurs et chanteuses qui le portent à bout de voix ? Tout ! Pour ce programme _Opéra sans Diva_ donc, point de diva, de colorature ni de baryton-martin mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui assume et sauve de l’oubli certaines des pages les plus emblématiques du répertoire. Original, pétillant, le Quatuor Anches Hantées revisite les grandes oeuvres du répertoire de grands compositeurs dont Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saens et Giacomo Puccini… Clarinette basse : Elise Marre ; Clarinette : Nicolas Chatelain ; Clarinette : Sarah Lefèvre ; Clarinette et Cor de basset : François Pascal.

5€

Concert Classique / Festival Vibrez Classique Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné lieuville Grain de Sel Séné