OPÉRA Saint-Pierre-le-Moûtier

OPÉRA Saint-Pierre-le-Moûtier

2022-06-06

2022-06-06 – 2022-06-06

Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre Saint-Pierre-le-Moûtier EUR Vivez l’expérience de l’opéra tel qu’il a été conçu dans ses instants les plus glorieux avec sur scène :

-50 choristes et musiciens amateurs,

– 5 chanteurs solistes professionnels,

