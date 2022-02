Opéra Royal – Vivaldi : Les quatre saisons / Concerti di Parigi Opéra Royal du Château de Versailles, 16 juillet 2022, .

Opéra Royal – Vivaldi : Les quatre saisons / Concerti di Parigi

Opéra Royal du Château de Versailles, le samedi 16 juillet à 18:00

Si elles doivent leur succès à une « musique à programme » particulièrement expressive et virtuose, Vivaldi était déjà un maître recherché partout en Europe, et ses succès à l’opéra le mettaient au premier plan des compositeurs italiens, au point d’être particulièrement admiré et joué en France, et de se voir sollicité par l’ambassadeur de France à Venise pour écrire des œuvres en l’honneur de Louis XV. C’est sans doute par ce biais que Vivaldi fut sollicité par un collectionneur français pour acquérir des concertos de sa main : ceux qui sont aujourd’hui connus comme les 12 concertos de Paris : I Concerti di Parigi. Si leur style fait souvent référence à des traits de musique française, comme les ouvertures, ou des mouvements de Bourrée ou de Menuet typiquement français, ce sont avant tout de véritables et éblouissants concertos vivaldiens. Inventivité, couleurs, mélodies magnifiques, virtuosité sans faille : tous les atouts de Vivaldi concentrés dans un cycle de douze œuvres[…]

Les fameuses Quatre Saisons de Vivaldi, publiées à Amsterdam en 1725, ont connu un tel succès qu’elles éclipseraient presque les autres concertos de Vivaldi (plus de 500 !!!).

Opéra Royal du Château de Versailles Place d'Armes, 78000 Versailles



