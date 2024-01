VIVALDI – GUIDO : LES QUATRE SAISONS OPERA ROYAL Versailles, 13 juillet 2024, Versailles.

Si Guido reste un musicien mystérieux, c’est par manque d’archives. Né vers 1675, il est noté dans les étudiants de violon du Conservatorio della Pietà dei Turchini, à Naples, puis dans les musiciens de La Chapelle Royale, jusqu’en 1702. C’est alors qu’il part pour Paris et entre au service du duc Philippe d’Orléans, futur Régent de France et grand mélomane, dont il deviendra Maître de la Musique. Il côtoie ainsi Morin, Gervais, Forqueray, et contribue à faire connaître la musique italienne en France. Il entre également dans le cercle du financier Pierre Crozat, chez lequel il donne des concerts entre 1714 et 1726, y rejoignant notamment Watteau ou le banquier Law. Entre 1713 et 1716, Crozat fit réaliser une nouvelle décoration de sa Salle à Manger, commandant à Watteau quatre tableaux sur le thème des saisons. C’est sans doute pour rendre hommage à ce nouvel ensemble admirable, que Guido composa vers 1717 ses Scherzi armonici sopra le Quattro stagioni dell’anno, s‘appuyant sur quatre poèmes anonymes : Les Caractères des Saisons. Chacun de ces « divertissements musicaux » compte une dizaine de mouvements, et même s’il a le nom de Concerto, ressemble aussi à une suite à la française : la musique en est d’ailleurs un savant mélange italien et français.La publication des Saisons de Guido à Versailles ne porte pas de date, mais daterait de la période 1725-1733. Les Saisons de Guido sont en tout cas contemporaines des fameuses Saisons de Vivaldi, peut-être un peu antérieures. Alors, qui aurait inspiré qui ? Orchestre de l’Opéra RoyalSous le haut patronage de Aline Foriel-DestezetStefan Plewniak Violon solo et directionProgrammeHenry Purcell (1659-1695)Timon of Athens (Timon d’Athènes) : Curtain Tune (Air du rideau)Antonio VivaldiPrimavera : Allegro – Largo – AllegroGiovanni GuidoLe Printemps : Le temps vole – Chaque saison s’enfuit – Les ruisseaux – Muzete – Danse des BergersL’Este : L’air s’enflamme – Zéphire desparoit – Chant des Coucous – Vole à notre secours O ! Cérès adorable – Un violent orageAntonio VivaldiL’Estate : Allegro non molto allegro – Adagio presto adagio – PrestoGiovanni GuidoL’Automne : La ChasseAntonio VivaldiL’Autunno : Allegro – Adagio molto – AllegroGiovanni GuidoL’Hyver : La saison des frimats – Les riantes fêtes – Laissons gronder les ventsAntonio VivaldiL’Inverno : Allegro non molto – Largo – AllegroOpéra RoyalDurée : 1h10 sans entracte

Tarif : 69.30 – 130.90 euros.

Début : 2024-07-13 à 20:00

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78