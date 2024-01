Ballet Preljocaj : Triptyque Opéra Royal Versailles, jeudi 28 mars 2024.

Ballet Preljocaj : Triptyque Pièce pour 2 danseuses. 28 – 31 mars Opéra Royal A partir de 41 €

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T16:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Ces trois œuvres du chorégraphe Angelin Preljocaj, dont une création, mettent en évidence la cohérence et la force d’une écriture chorégraphique hors norme, dont les premières réalisations sont nées il y a près de quarante ans.

Opéra Royal Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles