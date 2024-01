Beethoven : L’Empereur Opéra Royal Versailles, lundi 18 mars 2024.

Beethoven : L’Empereur Concerto pour piano et orchestre n°5 : L’Empereur (1811)

Symphonie n°5 (1808) Lundi 18 mars, 20h00 Opéra Royal A partir de 45 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T22:00:00+01:00

La Symphonie n°5 de Beethoven est une des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Cette œuvre qui bourgeonnait dans la tête de Beethoven bien avant le début de sa composition en 1805 et sa création à Vienne en 1808, est particulièrement connue pour son emblématique motif rythmique de quatre notes, que le compositeur décrit comme « le destin frappant à ma porte ». Mais c’est l’énergie inépuisable de la « Liberté » inspirée de la Révolution française et même des débuts de l’Empire qui pousse Beethoven à une exaltation exceptionnelle, jamais atteinte avant lui par la musique. L’Orchestre de l’Opéra Royal saura rendre tout le grandiose de cette œuvre symphonique incontournable.

Opéra Royal Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://www.chateauversailles-spectacles.fr/tag/opera-royal_t60/1 https://www.chateauversailles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/beethoven-l-empereur_e2840 »}] L’Opéra Royal accueille plus de 100 représentations par saison musicale, des opéras mis en scène ou en version de concert, des récitals, des pièces de théâtre et des ballets.