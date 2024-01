BEETHOVEN : L’EMPEREUR OPERA ROYAL Versailles, lundi 18 mars 2024.

La Symphonie n°5 de Beethoven est une des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Cette œuvre qui bourgeonnait dans la tête de Beethoven bien avant le début de sa composition en 1805 et sa création à Vienne en 1808, est particulièrement connue pour son emblématique motif rythmique de quatre notes, que le compositeur décrit comme « le destin frappant à ma porte ». Mais c’est l’énergie inépuisable de la « Liberté » inspirée de la Révolution française et même des débuts de l’Empire qui pousse Beethoven à une exaltation exceptionnelle, jamais atteinte avant lui par la musique. L’Orchestre de l’Opéra Royal saura rendre tout le grandiose de cette œuvre symphonique incontournable. Énergique, héroïque, triomphant… le dernier concerto pour piano de Beethoven est aussi le plus renommé. Beethoven compose son Concerto pour piano n° 5 en 1809 en pleines guerres Napoléoniennes. Résidant à Vienne, il est pendant la composition le témoin des affrontements entre les armées française et autrichienne. « Quelle vie épuisante et dévastatrice autour de moi ; rien que tambours, canons, misères humaines de tout genre écrit Beethoven, cependant malgré le fracas des batailles, Beethoven conserve sa verve créative et compose ce concerto brillant où arpèges, trilles et gammes déferlent sur le clavier que Hyuk Lee dompte à merveille. Le virtuose coréen de vingt-trois ans, repéré en France après son Premier Prix du Concours Long-Thibaud en 2022 ne cesse de conquérir le public européen et ne manquera pas de séduire Versailles accompagné par Victor Jacob à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Royal !Ludwig van Beethoven (1770-1827)L’Empereur Hyuk Lee Piano Orchestre de l’Opéra RoyalVictor Jacob Direction Programme Ludwig van Beethoven (1770-1827)Concerto pour piano et orchestre n°5 : L’Empereur (1811)Symphonie n°5 (1808) Opéra RoyalDurée : 1h50 entracte inclusPremière partie : 40 min Deuxième partie : 40 min

