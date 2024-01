Wagner : La Walkyrie Opéra Royal Versailles, dimanche 17 mars 2024.

Wagner : La Walkyrie Première journée en trois actes de la Tétralogie L’Anneau du Nibelung sur un livret de Wagner, créé à Munich en 1870. Dimanche 17 mars, 15h00 Opéra Royal A partir de 41 €

Un Ring à Versailles, le rêve de Louis II de Bavière

Pour toute maison d’Opéra, le Ring de Richard Wagner – l’Anneau du Nibelung – est l’un des sommets de l’art lyrique. Composé entre 1853 et 1874, ce cycle est totalement mythique, construit comme un « festival scénique » en un Prologue : L’Or du Rhin, et trois journées : La Walkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des Dieux. Cette fameuse Tétralogie fût créée dans son ensemble pour l’inauguration du Festspielhaus de Bayreuth en 1876.

Opéra Royal Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles