Gluck/Berlioz : Orphée Et Eurydice Opéra Royal Versailles, jeudi 7 mars 2024.

Gluck/Berlioz : Orphée Et Eurydice Opéra en quatre actes sur un livret de Pierre-Louis Moline. Version remaniée par Hector Berlioz créée à Paris en 1859. 7 – 10 mars Opéra Royal A partir de 41 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:40:00+01:00

Fin : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:40:00+01:00

Orphée est sans doute l’opéra des opéras : de Monteverdi à Rossi, aux origines de l’art lyrique, puis chez Gluck imposant la réforme de l’opéra en italien à Vienne puis en français à Paris, enfin chez Berlioz dans une version romantique, (et avant Offenbach qui le parodie génialement) le sort amoureux de ce poète grec ne cesse d’envahir les plateaux de théâtre. Après la mort soudaine d’Eurydice, Orphée part chercher son épouse aux Enfers. Son chant a le pouvoir d’apaiser les Furies et d’animer les Ombres Heureuses, permettant au couple de reprendre le chemin de la lumière… vers leur destin.

Opéra Royal Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://www.chateauversailles-spectacles.fr/tag/opera-royal_t60/1 https://www.chateauversailles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/gluck-berlioz-orphee-et-eurydice_e2774 »}] L’Opéra Royal accueille plus de 100 représentations par saison musicale, des opéras mis en scène ou en version de concert, des récitals, des pièces de théâtre et des ballets.