MOLIERE ET LULLY OPERA ROYAL Versailles, 14 janvier 2024, Versailles.

MOLIÈRE ET LULLY : LE BOURGEOIS GENTILHOMMEComédie-ballet en cinq actes créée au Château de Chambord en 1670.Voici un monument, qui a fêté ses trois cent cinquante ans en 2020, et dont la force reste intacte car l’écriture si habile de Molière parvient à nous suspendre aujourd’hui encore aux lèvres de ce bourgeois. Denis Podalydès se saisit de ce classique et propose une production pleine d’humour et de légèreté, parfaitement en accord avec le texte et l’esprit ravageur de Molière. Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière tire le portrait d’un aventurier de l’esprit n’ayant d’autre désir que d’échapper à sa condition de roturier pour poser le pied sur des territoires dont il est exclu… la découverte d’une terra incognita qui, de par sa naissance, lui est interdite. Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique simplement de découvrir ce qu’aujourd’hui nous nommons « la culture » et il s’attelle au vaste chantier de vivre ses rêves… Et qu’importe si ces rêves sont ceux d’un homme ridicule. En choisissant de redonner à la pièce sa forme originale d’une comédie-ballet mise en musique sur les partitions de Lully, Denis Podalydès convoque tous les arts. Avec cette fête de théâtre costumée par Christian Lacroix, il vise à cette apothéose des sens tant espérée par son héros. Il s’agit bien évidemment de rire de la comédie. Mais, comment ne pas avoir de la tendresse pour cet homme sans qualité qui tente d’initier à lui tout seul la première révolution culturelle. Élevé après mille péripéties comiques au rang de « Mamamouchi », Monsieur Jourdain vit son heure de gloire en musique et en danse, malade de sa bourgeoisie, gentilhomme imaginaire, à la fois exaucé et battu, dupé et triomphant, en ce moment théâtral si rare où le ridicule fait place à l’émerveillement pur.DISTRIBUTION :Jean-Noël Brouté Le Maître tailleur, CovielleJulien Campani Le Maître de musique, DoranteIsabelle Candelier Madame JourdainManon Combes NicoleBénédicte Guilbert DorimèneFrancis Leplay Le Maître de philosophieLeslie Menu LucileNicolas Orlando Le Maître d’armesLaurent Podalydès Un laquaisLéo Raynaud Un laquais, Danseur, Le Petit MuftiPascal Rénéric Monsieur JourdainThibault Vinçon Le Maître de danse, CléonteWindy Antognelli, Flavie Hennion, Artemis Stavridis DanseusesRomain Champion, Cécile Granger, Marc Labonnette, Francisco Mañalich ChanteursLes solistes de l’Ensemble La RévérenceDenis Podalydès (sociétaire de la Comédie-Française) Mise en scèneChristophe Coin Direction musicaleEmmanuel Bourdieu Collaboration artistiqueÉric Ruf ScénographieChristian Lacroix CostumesStéphanie Daniel LumièresKaori Ito ChorégraphieVéronique Soulier-Nguyen Maquillages et coiffuresLaurent Podalydès Assistant mise en scèneDelphine Sainte-Marie Assistante scénographieJean-Philippe Pons Assistant costumesSpectacle en français non surtitré.

Tarif : 101.20 – 143.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 15:00

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78