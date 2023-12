BALLET PRELJOCAJ : BLANCHE NEIGE OPERA ROYAL Versailles, 29 décembre 2023, Versailles.

Création 2008Pièce pour 26 danseursAngelin Preljocaj ChorégraphieGustav Mahler Musique 79D Musique additionnelle Jean Paul Gaultier Costumes pas de tiret à Jean PaulThierry Leproust Décors Patrick Riou Lumières Assisté de Cécile Giovansili et Sébastien DuéYouri Aharon Van den Bosch Assistant, adjoint à la direction artistique Claudia de Smet Assistante répétitrice Dany Lévêque Choréologue Alexandre del Perugia Conseiller acrobaties verticales Atelier Atento Réalisation décors Les Ateliers du Costume Réalisation costumes Opéra RoyalDurée : 1h50 sans entracteBlanche Neige est un grand ballet romantique et contemporain d’après la version des frères Grimm.Angelin Preljocaj réunit pour ce spectacle miraculeux les vingt-six danseurs de la compagnie sur les plus belles pages des symphonies de Gustav Mahler. Les costumes sont signés Jean Paul Gaultier, les décors Thierry Leproust.« J’avais très envie de raconter une histoire, d’ouvrir une parenthèse féerique et enchantée. Pour ne pas tomber dans mes propres ornières sans doute. Et aussi parce que, comme tout le monde, j’adore les histoires. Je suis fidèle à la version des frères Grimm, à quelques variations personnelles près, fondées sur mon analyse des symboles du conte. Bettelheim décrit Blanche Neige comme le lieu d’un œdipe inversé. La marâtre est sans doute le personnage central du conte. C’est elle aussi que j’interroge à travers sa volonté narcissique de ne pas renoncer à la séduction et à sa place de femme, quitte à sacrifier sa belle-fille. L’intelligence des symboles appartient aux adultes autant qu’aux enfants, elle parle à tous et c’est pour cela que j’aime les contes. »Blanche Neige est un ballet narratif, avec une dramaturgie racontant les épisodes de cette histoire connue de tous. Les lieux sont représentés par les décors extraordinaires de Thierry Leproust. Les vingt-six danseurs de la compagnie incarnent les personnages dans des costumes de Jean Paul Gaultier, qui magnifient le mythe de Blanche Neige : après une décennie de tournées triomphales de ce chef-d’œuvre tout public, Angelin Preljocaj a accepté de le remonter spécialement pour l’Opéra Royal de Versailles. Le miracle s’y reproduira donc à nouveau, pour réunir toutes les générations dans un émerveillement absolu. Spectacle créé en résidence au Grand Théâtre de ProvenceCoproduction Biennale de la danse de Lyon / Conseil Général du Rhône, Théâtre National de Chaillot, Grand Théâtre de Provence, Staatsballet Berlin (Allemagne)Chorégraphie primée aux Globes de Cristal 2009Première le 25 septembre 2008 à la Biennale de la danse de Lyon

Tarif : 118.80 – 154.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:00

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles Yvelines