Récital Jakub Józef Orliński : Heroe ! Opéra Royal Versailles

Yvelines

Récital Jakub Józef Orliński : Heroe ! Lundi 3 avril 2023, 20h00 Opéra Royal

Sur inscription.

Jakub Józef Orliński et l'ensemble Il Giardino d'Amore propose un programme florilège d'œuvres de deux maîtres du XVIIIème siècle : l'Italien Vivaldi, et l'Allemand Haendel. Opéra Royal Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles

De Haendel, voici des airs extraits des opéras de sa maturité qui enflammèrent Londres grâce aux voix des plus célèbres castrats italiens : Tamerlano (1724, Andrea Paccini), Tolomeo (1728, Senesino)… De Vivaldi, voici des pièces orchestrales pour entrecouper les arias d'Haendel, extraites de ses célèbres concertos pour violon que l'Europe entière admirait du vivant même du compositeur. Mais de Vivaldi, Orliński interprète aussi des airs de son opéra Il Giustino. Nul doute que dans ce déploiement de virtuosité et de sensibilité, qui étaient les deux qualités d'exception des castrats, qu'Orliński ne soit au firmament.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T20:00:00+02:00

2023-04-03T22:00:00+02:00

Lieu Opéra Royal Adresse Château de Versailles - Place d'Armes - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles

Opéra Royal Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Versailles Yvelines