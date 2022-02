Opéra Royal – Rameau : Platée Opéra Royal

1745 : Louis XV marie son fils, le Dauphin Louis, avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Pour les festivités de ces Noces Royales, on donne dans la Grande Écurie de Versailles, transformée en théâtre temporaire, une nouvelle œuvre commandée à Rameau : la comédie lyrique Platée. Ce grand opéra-bouffon dans lequel les dieux se jouent d’une grenouille en lui faisant croire qu’elle est aimée de Jupiter, est sans doute la plus extraordinaire comédie en musique du XVIIIe siècle français – même si les spectateurs de la Première ont cru reconnaître la laide petite princesse espagnole dans l’héroïne coassante ! Partition hors norme, qui assied des rythmes inventifs et inattendus sur un orchestre éblouissant, et donne son lot de virtuosité italienne à la Folie, alors que le rôle-titre compose un personnage unique dans l’histoire lyrique, confié à un ténor haute-contre qui doit être prêt à incarner une grenouille Reine des marais… L’infernal trio Niquet, Shirley et Dino, après avoir vengé[…] 1745 : Louis XV marie son fils, le Dauphin Louis, avec Marie-Thérèse d’Espagne. Pour les festivités, on donne dans la Grande Écurie de Versailles, transformée en théâtre temporaire, une nouvelle[…] Opéra Royal Place d’Armes, 78000 Versailles

