Opéra Royal du Château de Versailles, le jeudi 23 juin à 20:00

C’est sans doute dans les pièces orchestrales que ce compositeur de génie a mis le plus de lui-même : une invention permanente, une surprise mélodique qui rebondit sans cesse, la richesse de l’instrumentation, tout y est éblouissant ! Et Les Musiciens du Louvre y sont en terre de connaissance, conduits avec fermeté et sensualité par l’un des plus fervents ramistes, qui fait défiler les bijoux orchestraux de Castor et Pollux, des Indes Galantes, des Paladins, et met le feu avec les airs emblématiques du baryton chez Rameau : le grotesque Orcan appelant sa vengeance, l’invocation solaire du péruvien Huascar, le monstre affreux redouté par Anténor dans Dardanus… sont ici incarnés par le brillant Thomas Dolié. Pour la sortie du CD enregistré lors de la grande pénitence, Marc Minkowski emmène fièrement ses troupes dans un fastueux cortège à la Gloire de Rameau !

Catégorie 3 : 38€ à 45€ Catégorie 2 : 55€ à 65€ Catégorie 1 : 72€ à 85€ Prestige : 105€ à 120€ Prestige VIP : 140€

Vingt ans après un premier jet de « Symphonie Imaginaire », Marc Minkowski revient à son compositeur fétiche, le grand Rameau.

Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles



