Opéra Royal du Château de Versailles, le mardi 12 juillet à 20:00

Elève de Jean de Macque à Naples, Luigi Rossi se rend à Rome en 1614. Il entre au service de la famille Borghese et devient organiste à l’Eglise Saint-Louis-des-Français de Rome. En 1635, il poursuit sur l’invitation de Ferdinand II de Médicis à Florence où il passe plusieurs années. Au tout début du règne de Louis XIV, la France est conduite par le cardinal Mazarin qui décide d’importer les spectacles les plus brillants des capitales italiennes, célèbres pour leurs opéras et leurs stars vocales : les castrats. A partir de 1645 arrivent à Paris des musiciens comme Marco Marazzoli, les castrats Atto Melani et Mario Savioni, et surtout le compositeur Luigi Rossi, qui monte devant la cour son Orfeo en 1647, la plus ambitieuse production présentée en France à cette époque… Le programme du concert se base sur deux manuscrits précieux offerts à la reine Anne d’Autriche, conservés à la Bibliothèque Nationale de France. Ils contiennent une centaine de cantates italiennes, la plupart[…]

Catégorie 3 : 58€ à 70€ Catégorie 2 : 90€ à 105€ Catégorie 1 : 115€ à 130€ Prestige : 150€ à 165€ Prestige VIP : 195€ Doge : 265€

Aucun compositeur d’Italie ne connut autant de succès en France durant le XVIIe siècle que Luigi Rossi, compositeur, harpiste, luthiste, chanteur et organiste. Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles

