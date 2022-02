Opéra Royal – Mondonville: Titon et l’Aurore Opéra Royal, 8 juillet 2022, .

Opéra Royal – Mondonville: Titon et l’Aurore

Une musique splendide et qui ne laisse pas un instant de répit, un chef déchaîné pour cet ouvrage plein de couleurs et de rebondissements, la signature apollinienne de Mondonville, la mise en scène pétillante de Basil Twist et ses marionnettes de toutes tailles, rien ne manque à cette production pour écarquiller vos yeux et éblouir vos oreilles ! Cet opéra-ballet de 1753 est une réussite absolue dans la vision drôle et poétique du metteur en scène, portée par une distribution florissante et la verve de Mondonville que transfigure William Christie à la tête de ses troupes musicales. Protégé de Madame de Pompadour, Mondonville couronné pour ses Grands Motets irrésistibles est au sommet de son art : il convoque ici la splendeur de l’opéra français, les couleurs inouïes de son orchestration à la Rameau, et les perles du style italien, pour charmer au plus haut point. Voici un chef-d’œuvre de légèreté, d’élégance et d’expressivité, où les voix et l’orchestre rivalisent en permanence[…]

