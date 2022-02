Opéra Royal – Molière, le malade imaginaire Opéra Royal du Château de Versailles, 13 avril 2022, .

Opéra Royal – Molière, le malade imaginaire

du mercredi 13 avril au dimanche 17 avril à Opéra Royal du Château de Versailles

« La dernière pièce de Molière commence dans les teintes d’une journée finissante. C’est une comédie crépusculaire teintée d’amertume et de mélancolie.» C’est par ces mots que Claude Stratz, aujourd’hui disparu, dépeint Le Malade imaginaire qu’il met en scène en 2001, et qui, joué plus de 500 fois depuis, fait partie de ces spectacles intemporels visités par des générations de comédiens de la Troupe. La mise en scène épurée restitue la palette infinie de cette comédie-ballet. 10 février 1673, Molière, dans le rôle d’Argan, crée sa nouvelle œuvre où il est question de vrai ou faux malade, de vrai ou faux médecin, de vrai ou faux maître de musique, de vraie comédie mais aux accents dramatiques. Sept jours plus tard, alors qu’il donne la quatrième représentation de la pièce, sa maladie pulmonaire l’oblige à s’interrompre et l’emporte quelques heures après. Impossible dès lors de ne pas voir planer sur le personnage d’Argan l’ombre du dramaturge mourant qui « dans son propre malhe[…]

Comédie-ballet en trois actes et en prose créée par la Troupe du Roi sur la scène du Palais-Royal à Paris en 1673.

Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles



