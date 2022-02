Opéra Royal – Marie-Antoinette / Malandain Ballet Biarritz Opéra Royal du Château de Versailles

Opéra Royal – Marie-Antoinette / Malandain Ballet Biarritz Opéra Royal du Château de Versailles, 3 juin 2022, . Opéra Royal – Marie-Antoinette / Malandain Ballet Biarritz

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Opéra Royal du Château de Versailles

Désignée comme le mauvais génie du royaume et rendue responsable de tous ses malheurs, avant qu’on emporte son corps sur une brouette, la tête entre les jambes… Marie-Antoinette, sans son insouciance, sans ses réticences à sa fonction de Reine, sans Trianon, sans ses favorites, ses coquetteries, ses diamants, sans les décris de la cour grossis par les pamphlets et les caricatures, sans la Révolution et la croyance que le sang versé concourait au progrès, aurait certainement poursuivi son existence frivole et ne serait pas morte suppliciée. Comment une Reine adorée de tout un peuple, perdit elle son affection avant de mourir de sa haine ? Comment celle qui incarnait le symbole de la royauté aida-t-elle à en précipiter la chute ? Le ballet de Thierry Malandain retrace le parcours de Marie-Antoinette à Versailles : de son arrivée à la cour, jour de son mariage et de l’inauguration de l’Opéra Royal, à son départ en octobre 1789, qui l’emporte vers son destin… La dernière Reine de France, au destin exceptionnel, tragique et glamour à la fois, méritait un ballet : Thierry Malandain lui a brodé un costume sur mesure pour un spectacle haut en couleurs et […] Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T21:30:00;2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T20:30:00;2022-06-05T20:00:00 2022-06-05T21:30:00

Détails Autres Lieu Opéra Royal du Château de Versailles Adresse Place d'Armes, 78000 Versailles lieuville Opéra Royal du Château de Versailles

Opéra Royal du Château de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//