Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière tire le portrait d’un aventurier de l’esprit n’ayant d’autre désir que d’échapper à sa condition de roturier pour poser le pied sur des territoires dont il est exclu… la découverte d’une terra incognita qui, de par sa naissance, lui est interdite. Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique simplement de découvrir ce qu’aujourd’hui nous nommons « la culture » et il s’attelle au vaste chantier de vivre ses rêves… Et qu’importe si ces rêves sont ceux d’un homme ridicule. En choisissant de redonner à la pièce sa forme originale d’une comédie-ballet mise en musique sur les partitions de Lully, Denis Podalydès convoque tous les arts. Avec cette fête de théâtre costumée par Christian Lacroix, il vise à cette apothéose des sens tant espérée par son héros interprété par Pascal Rénéric. Il s’agit bien évidemment de rire de la comédie. Mais, comment ne pas avoir de la tendresse pour cet homme sans qualité qui tente d’initier à lui t[…]

Catégorie 3: 20€ à 25€ Catégorie 2:38€ à 45€ Catégorie 1:50€ à 60€ Prestige:85€ à 98€ Prestige VIP:110€ CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe de champagne offerts. CATÉGORIE PRESTIGE : De très[…]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T09:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T09:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T09:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T18:00:00

Opéra Royal
Place d'Armes, 78000 Versailles

