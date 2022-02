Opéra Royal – Lully/Charpentier : Molière et ses Musiques Opéra Royal du Château de Versailles

Les comédies-ballets de Molière ont connu leur apogée dans la décennie 1660-1670 avec les musiques de Lully, qui ont permis la création devant Louis XIV de chefs-d’œuvre aussi emblématiques de la scène française que Le Bourgeois gentilhomme ou George Dandin, mais également de pièces comiques dont la musique fut une parure d’exception, comme L’Amour médecin ou Le Mariage forcé. La brouille avec Lully consommée, c’est Charpentier qui rejoint Molière pour sa dernière grande création : Le Malade imaginaire en 1673. William Christie réunit un bouquet des deux maîtres compositeurs du Grand Siècle, pour rendre un hommage jubilatoire à Molière et ses musiques. Théâtre, danse et musique s’entremêlent dans une fête dont Molière, Lully et Charpentier sont les grands ordonnateurs, pour une ultime comédie-ballet imaginaire…

Catégorie 3 : 42€ à 50€ Catégorie 2 : 63€ à 75€ Catégorie 1 : 88€ à 100€ Prestige : 115€ à 130€ Prestige VIP : 150€ Doge : 250€

Extraits de Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, L’Amour médecin, Le Mariage forcé, George Dandin… Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles

