Les deux mythes d’Atys se rejoignent en cette nouvelle production : ce chef-d’œuvre de Lully et Quinault qui fut qualifié “d’Opéra Du Roi” dès sa création en 1676 devant la cour, fut aussi trois siècles plus tard un moment fort de la redécouverte des grands opéras baroques français par le spectacle Christie-Villégier présenté à l’Opéra Royal de Versailles à deux reprises. Atys est un paroxysme de l’art lyrique naissant : il met l’amour au centre de l’intrigue, et son héros, pour la première fois chez Lully, meurt en scène, provoquant une somptueuse déploration, qui tire des larmes au cœur le plus endurci. L’incroyable musique de Lully vient magnifier le splendide texte tragique de Philippe Quinault, créant leur premier chef-d’œuvre commun. Voici venu le temps d’une nouvelle version, qui associe la fougue musicale de Leonardo García Alarcón et la splendeur chorégraphique d’Angelin Preljocaj, pour redonner aux merveilles d’Atys le bonheur de soumettre les âmes du public à tant[…]

Catégorie 3 : 58€ à 70€ Catégorie 2 : 90€ à 105€ Catégorie 1 : 115€ à 130€ Prestige : 150€ à 165€ Prestige VIP : 195€ Doge : 265€ CATÉGORIE DOGE : Les meilleures places, le programme offert, une invitation au cocktail dînatoire (ouverture 45 […]

Tragédie en cinq actes avec prologue sur un livret de Philippe Quinault créé à Saint-Germain-en-Laye en 1676. Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T22:30:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T18:30:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T23:30:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T23:30:00

