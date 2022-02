Opéra Royal – Locke : Cupid And Death Opéra Royal, 26 mars 2022, .

L’opéra anglais a connu ses prémices avec le masque Cupid and Death, créé en 1653 par Matthew Locke (1621-1677) devant l’ambassadeur du Portugal à Londres, et seule partition musicale de masque conservée. Le sujet est tiré d’Ésope : la Mort et Cupidon, logeant dans la même auberge, sont victimes du Chambellan qui durant la nuit échange leurs arcs, donc leurs rôles, Cupidon tuant alors les jeunes amants de ses flèches, et la Mort ramenant les vieillards mourants à la vie – qui tombent amoureux ! – ce qui provoque un chaos absolu, et un imbroglio comique. La danse, la musique et le théâtre étaient convoqués pour servir ce projet où James Shirley (1596-1666) écrivit le texte dramatique, et Christopher Gibbons (1615-1676) les intermèdes instrumentaux. Les masques anglais, spectacles finalement assez proches des premiers ballets de cour à la française, intègrent avec force une dimension surnaturelle. La qualité lyrique apportée par Locke fait de Cupid and Death le précurseur du se[…]

Masque en cinq entrées sur un livret de James Shirley d’après des fables d’Ésope créé à Londres en 1653.

