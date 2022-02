Opéra Royal – Haendel : Alcina Opéra Royal du Château de Versailles

Londres 1735 : Haendel est au faîte de sa gloire, mais sa Royal Academy of Music est un colosse aux pieds d’argile, tant la concurrence est rude avec l’Opéra de la Noblesse. Aussi lui faut-il afficher un nouveau chef-d’œuvre porté par un personnage charismatique. En 1733, Haendel avait triomphé avec Orlando, d’après le poème épique de l’Arioste, pour ce nouvel opus il puise à la même veine en reprenant le livret de L’Isola d’Alcina, premier opera seria de Riccardo Broschi (le frère de Farinelli) créé à Rome en 1728. L’héroïne en est la magicienne Alcina, dont l’île enchantée permet des scènes exotiques et spectaculaires, parsemées de moments oniriques ou véritablement « furieux », mais également d’épanchements amoureux dont Haendel est un maître. Le rôle-titre est tenu par Anna Maria Strada del Pò jouant l’enchanteresse qui ensorcèle le chevalier Ruggiero interprété par le Castrat Carestini. Le succès de l’œuvre fut éclatant, grâce à un florilège d’airs de haut vol : Haendel[…]

CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe de champagne offerts.

Dramma per musica en trois actes sur un livret anonyme d’après Alcina delusa da Ruggiero d’Antonio Marchi inspiré d’Orlando furioso de Ludovico Ariosto créé à Londres en 1735. Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles

