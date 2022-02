Opéra Royal – Gala Placido Domingo Opéra Royal, 2 avril 2022, .

Dans l’histoire de l’opéra, Plácido Domingo occupe une place à part et ce depuis six décennies. Ce jeune madrilène de quatre-vingt ans a plus de cent cinquante rôles à son répertoire, une centaine d’enregistrements d’intégrales d’opéras et des milliers de représentations données devant un public en délire. Aujourd’hui encore, ce lion de la scène veut l’habiter pleinement, en proposant un Gala à hauteur de l’admiration que lui voue le public français. Le programme fait la part belle aux chefs-d’œuvre du grand répertoire d’opéra, avec un intérêt tout particulier pour la musique française que Plácido Domingo chante avec bonheur et gourmandise. Accompagné de l’Orchestre de l’Opéra Royal sous la direction du brillant Laurent Campellone, et en duo avec l’éblouissante soprano María José Siri, Plácido Domingo arrive à Versailles en véritable légende vivante de l’opéra pour une soirée inoubliable.

