Le Concert Spirituel | La Flûte enchantée de W.A. Mozart 27 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Opéra Royal du Château de Versailles

Sur réservation, de 45€ à 270€

Opéra de Mozart – Direction Musicale : Hervé Niquet – Mise en scène : Cécile Roussat et Julien Lubek – Langue : Français – Tout public

Opéra Royal du Château de Versailles 3 Pl. Léon Gambetta, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« data »: {« author »: « Le Concert Spirituel », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait de La Flu00fbte enchantu00e9e de Mozart en franu00e7ais donnu00e9e u00e0 l’Opu00e9ra royal du Chu00e2teau de Versailles en janvier 2020nPapageno, Marc Scoffoninchu0153ur et orchestre Le Concert SpirituelnDirection musicale Hervu00e9 NiquetnnProduction de l’Opu00e9ra royal de Liu00e8genCoproduction Opu00e9ra Grand Avignon, Opu00e9ra royal / Chu00e2teau de Versailles Spectacles, Le Concert Spirituel », « type »: « video », « title »: « »Flu00fbte enchantu00e9e » » de Mozart (Julien Lubek et Cu00e9cile Roussat) | Opu00e9ra royal de Versailles » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/W_B5T01K2Ts/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=W_B5T01K2Ts » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCxEPg_mA6mUCBAfr9THvNuQ » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »html » »: « »

Mozart en français

En 1791 au Theater auf der Wieden, dans un faubourg de Vienne, Mozart donne la première de son Singspiel Die Zauberflöte. Le livret d’Emanuel Schikaneder, qui signe également la mise en scène dans son propre théâtre, veut parler à un public populaire dans sa propre langue. Grâce aux qualités dramatiques et oniriques de l’œuvre, et à la géniale musique de Mozart, elle dépasse cent représentations en un an, et son succès est allé croissant jusqu’à nos jours.

Mais pour passionner petits et grands, mélomanes et public novice, l’atout de Mozart et Schikaneder était de parler aux spectateurs dans leur propre langue – et non pas en italien comme l’opéra de la cour. C’est ce que propose cette nouvelle production, dans une version intégralement française, mise en scène par Cécile Roussat et Julien Lubeck (souvenez-vous de leur splendide Didon et Enée de Purcell) et dirigée par Hervé Niquet avec une équipe de solistes pleinement investis dans leurs rôles de chanteurs-comédiens : et flûte alors, pour donner encore plus de force au chef d’œuvre de Mozart, voici La Flûte en français !

Teaser vidéo du spectacle >> ici

Florie Valiquette : Pamina

Mathias Vidal : Tamino

Marc Scoffoni : Papageno

Emma Posman : La Reine de la Nuit

Guilhem Worms : Sarastro

Pauline Feracci : Papagena

Olivier Trommenschlager : Monostatos

Suzanne Jerosme : Première Dame

Lucie Edel : Deuxième Dame

Mélodie Ruvio : Troisième Dame

Matthieu Lécroart : L’Orateur

Matthieu Chapuis : Premier Prêtre, Homme en armure

Nicolas Brooymans : Deuxième Prêtre, Homme en armure

Hervé Niquet : Direction musicale

Cécile Roussat, Julien Lubek : Mise en scène, scénographie, lumières

Sylvie Skinazi : Costumes

Chœur et orchestre du Concert Spirituel

Durée : 3h entracte inclus

Production Opéra Royal de Wallonie / Liège.

Coréalisation Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Opéra Grand Avignon, Le Concert Spirituel.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-27T19:00:00+01:00

2023-01-01T20:00:00+01:00