Sur réservation, tarifs de 41€ à 151€

Opéra de Purcell, version scénique Direction musicale : Hervé Niquet Mise en scène Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et Dino) Durée : 1h45 sans entracte Tout public

Créé à Londres en 1691. Semi-opéra en cinq actes sur un livret de John Dryden.Créé à Londres en 1691. Véritable perle du baroque signée Henry Purcell, avec son intrigue riche en rebondissements et ses personnages hauts en couleurs, King Arthur connaît, depuis sa première représentation en 1690, un succès considérable. Mais le voici sous un jour nouveau : sans couper une note de musique ou un mot du texte, l’infernal trio Niquet, Shirley & Dino entreprend de faire comprendre à sa manière cette bizarre histoire anglaise, où les chevaliers et les moines passent illico des délices de la table aux tremblements du froid ! La musique est génialement servie par les troupes d’Hervé Niquet, un des maîtres de ce répertoire à la tête du Concert Spirituel. Et pour le reste : amenez avec vous ceux qui ne vont jamais à l’opéra, adultes et enfants : ils ne perdront pas une miette de cette décapante et passionnante soirée qui a enthousiasmé le public à chaque reprise, à jamais conquis !

Teaser vidéo du spectacle >> ici Chantal Santon-Jeffery : Soprano

Bénédicte Tauran : Soprano

Mathias Vidal : Ténor

Romain Dayez : Baryton

Douglas Williams : Basse Hervé Niquet : adaptation et direction

Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et Dino) : adaptation, conception et mise en scène

Catherine Rigault : costumes

Jacques Rouveyrollis : lumières Le Concert Spirituel, chœur et orchestre Durée : 1h45 sans entracte

Spectacle en anglais surtitré en français Editions : Hervé Niquet pour Le Concert Spirituel

Production : Opéra National de Montpellier Languedoc-Roussillon, en coproduction avec le Festival de Radio-France et Montpellier Languedoc-Roussillon. Cette production a fait l’objet d’un DVD chez Glossa

