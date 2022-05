Opéra Royal de Versailles Château de Versailles Spectacles, 7 mai 2022, Versailles.

### Programme : Visites libres de l’Opéra Royal, du parterre à la Colonnade en passant par la loge du Roi et les dessous, mais aussi par la fosse d’orchestre où des instruments vous attendent : clavecin, orgue et épinette vous transportent au 18ème siècle. En parallèle, au Grand Foyer de l’Opéra Royal, le chant lyrique sera à l’honneur. Il vous sera notamment possible d’assister, le dimanche, à une épreuve de présélection (spectateurs à partir de 13 ans) des candidats au concours de chant baroque Renata Tebaldi dont la finale se tiendra un peu plus tard à San Marin (Italie). Le Directeur de l’Opéra Royal de Versailles fait partie du jury, il est président de la section lyrique du concours. Nous espérons que cet aperçu vous donnera envie de découvrir prochainement un spectacle dans ce merveilleux écrin ! L’accès gratuit pour Tous à l’Opéra les 7 et 8 mai se fait, de 14h à 18h, place Gambetta, porte SENAT (grande porte jaune).

accès gratuit de 14h à 18h

Pour la 1ère fois et à l’occasion du 15ème anniversaire de Tous à l’Opéra, l’Opéra Royal du Château de Versailles ouvre ses portes au public !

Château de Versailles Spectacles 78000 Versailles Versailles Yvelines



