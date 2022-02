Opéra Royal – Charpentier : Auprès du feu l’on fait l’amour Opéra Royal

Opéra Royal, le samedi 26 mars à 21:00

Airs tendres, comiques, galants, coquins, amoureux, plaintifs, moraux ou dramatiques, à voix seule, en duo ou en trio, Charpentier nous livre dans ces miniatures alliant poésie, musique et danse un portrait de l’amour tout en contrastes, digne des peintres du siècle de Louis XIV.

Catégorie 2 : 30€ à 35€ Catégorie 1 : 42€ à 50€ Prestige : 63€ à 75€ CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts. TARIF RÉDUIT accordé pour les moins de 26 ans, les porteurs de la carte Château d[…]

Airs tendres, comiques, galants, coquins, amoureux, plaintifs, moraux ou dramatiques. Opéra Royal Place d’Armes, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T22:15:00

