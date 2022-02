Opéra Royal – Bach : Six Concertos Brandebourgeois Opéra Royal

Bach dédie en 1721 un cycle de six concertos au Margrave de Brandebourg, oncle du Roi de Prusse. Véritable “art du concerto” à la manière de Bach, ces “six concerts à plusieurs instruments” sont d’une rare virtuosité, sollicitant bien évidemment les cordes mais aussi divers solistes comme le clavecin ou la trompette, dans un mélange de styles où le concerto à l’italienne domine, mais avec une science extraordinaire des entrelacs contrapuntiques à l’allemande, et des magnifiques influences françaises. Mais le chef-d’œuvre est là, démonstration fantastique du génie de Bach créant un nouveau type de concerto, qui n’est pas vraiment italien et pas vraiment dans le style français, mais bien une forme originale, structurant par une écriture foisonnante, des mélodies d’une évidente beauté. Les concertos se suivent sans se ressembler, tous différents dans leur effectif et leurs instruments solistes, unis par l’ardeur inventive de Bach. Résultat : un corpus exceptionnel, qui va du conce[…]

Catégorie 3 38€ à 45€ Catégorie 2 55€ à 65€ Catégorie 1 72€ à 85€ Prestige 105€ à 120€ Prestige VIP 140€ CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe de champagne offerts. CATÉGORIE PRESTIGE : De trè[…]

